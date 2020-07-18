В пресс-службе Сергея Фургала сообщили, что жители предлагают собрать деньги хабаровскому губернатору на адвоката

Пресс-секретарь Сергея Фургала Надежда Томченко сообщила, что жители Хабаровского края предлагают собрать деньги арестованному губернатору на адвоката. Об этом она рассказала в интервью «Эху Москвы». По ее словам, в семье и в центральном аппарате ЛДПР не знают, кто нанял адвоката Бориса Кожемякина, который утверждает, что представляет интересны губернатора и делает заявления от его имени, хотя сам говорит, что еще не встречался с ним после ареста. Томченко добавила, что сторонники главы края «работают над тем, чтобы у него была хорошая защита».