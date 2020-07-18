СПЧ попросил Министерство юстиции и судебные органы разъяснить правовой статус стоящих в «очереди на одиночный пикет»

Совет по правам человека при президенте попросил Министерство юстиции и судебные органы разъяснить правовой статус стоящих в «очереди на одиночный пикет», а также статус «массовых одиночных пикетов». Об этом говорится в докладе СПЧ о соблюдении прав и свобод во время пандемии коронавируса. Причиной такого запроса стало «расширительное толкование» столичной полицией положений законодательства о массовых мероприятиях. В частности, в докладе упоминаются задержания, происходившие в конце мая на одиночных пикетах в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара.