СПЧ попросил Министерство юстиции и судебные органы разъяснить правовой статус стоящих в «очереди на одиночный пикет»

Совет по правам человека при президенте попросил Министерство юстиции и судебные органы разъяснить правовой статус стоящих в «очереди на одиночный пикет», а также статус «массовых одиночных пикетов». Об этом говорится в докладе СПЧ о соблюдении прав и свобод во время пандемии коронавируса. Причиной такого запроса стало «расширительное толкование» столичной полицией положений законодательства о массовых мероприятиях. В частности, в докладе упоминаются задержания, происходившие в конце мая на одиночных пикетах в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара.
2020-07-18T01:06:53+03:00
2020-07-18T01:06:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 18 июля 2020
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