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18 июля 2020
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом, число умерших достигло 4 285
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — проинформировали в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 4 285 человек, у которых был подтвержден коронавирус.