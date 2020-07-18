Футбольный клуб «Химки» отказался от выступления в следующем сезоне в высшем дивизионе

О таком решении, как пишет интернет-издание Championat.com, будет объявлено в воскресенье. В этот день подмосковная команда встречается с «Уралом» в полуфинале Кубка России. «Химки» заняли второе место по итогам первенства ФНЛ вслед за волгоградским «Ротором». Однако команда столкнулась с финансовыми трудностями. Выступление в Премьер-лиге требует увеличения инвестиций, пишет интернет-издание. Решение клуба в то же время спасает от вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов».

