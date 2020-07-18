Гособвинение запросило реальные сроки для фигурантов дела о гибели президента французской нефтяной компании Total в аэропорту «Внуково». Легкомоторный самолет Кристофа де Маржери почти 6 лет назад потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе.

В ожидании приговора Солнцевского суда Москвы находятся диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, а также руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев. Для них прокуратура запросила около 6 лет заключения, передает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе. Свою вину в гибели президента компании Total Кристофа де Маржери подсудимые не признают. Им вменяют нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть нескольких лиц.

Трагедия произошла в октябре 2014 года. Тогда четырехместный самолет Falcon с главой французской нефтяной компании должен был вылететь из аэропорта «Внуково» в Париж. Однако сразу при взлете он задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул. Погиб не только де Маржери, но и трое членов экипажа. Инженеру аэродромной службы «Внуково» Владимиру Леденеву и водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко приговор вынесли еще три года назад. Они признали свою вину и получили от 3,5 до 4 лет колонии, но сразу же были отпущены по амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Приговор трем фигурантам дела о гибели президента компании Total будет оглашен в ближайший четверг.