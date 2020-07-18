ВВП России в июне упал почти на 6,5% в годовом выражении

Об этом говорится в докладе, который подготовило министерство экономического развития. В ведомстве считают такой показатель «улучшением динамики», поскольку в мае падение ВВП составило почти 11%. Общее снижение за второй квартал приближается к 10%. Накануне Росстат зафиксировал во втором квартале максимальное падение реальных доходов россиян с 1999 года — за три последних месяца они сократились на 8%. Уровень же безработицы поднялся до максимальных значений за последние 8 лет.

