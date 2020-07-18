За последние сутки в мире было зафиксировано 237 тысяч случаев заражения коронавирусом

Это самый большой суточный прирост с начала пандемии, сказали во Всемирной организации здравоохранения. В предыдущий раз рекордно большое число заболевших было зарегистрировано 12 июля — 230 тысяч.
2020-07-18T00:04:15+03:00
2020-07-18T00:04:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:04, 18 июля 2020
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