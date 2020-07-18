В Хабаровске ожидается массовая акция в поддержку арестованного губернатора

Сторонники Сергея Фургала опасаются провокаций со стороны властей. Новый митинг обещает стать таким же массовым как и в прошлую субботу, когда тысячи хаборовчан сначала собрались возле областной администрации, а потом устроили шествие по центральным улицам. К акции сегодня подключатся жители из других районов края. Список требований не меняется.

Манифестанты выступают за открытое расследование, перевод самого Фургала и суда из Москвы обратно в Хабаровск. Говорят часто о рассмотрении дела судом присяжных. В виновность губернатора даже рядовые горожане, игнорирующие по тем или иным причинам протесты, отказываются верить.

Полиция до сих пор не реагировала на возросшую до небывалых высот уличную активность. Но в местных интернет-сообществах все чаще звучат опасения относительно провокаций на митинге и последующего разгона с задержаниями.

Бюджетников предупреждают об опасности распространения коронавируса из-за митинга. Самым активным горожанам уже недвусмысленно намекнули на уголовную ответственность за их публикации.

Акция несогласована. В соцсетях приглашают горожан собраться на площади Ленина и покормить голубей.

Акции в поддержку Сергея Фургала пройдут и в других городах Хабаровского края. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обвинил митингующих в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в том, что они делают это за деньги. Сергей Кравчук добавил, что в городе повысилась заболеваемость коронавирусом, несмотря на то, что полицейские раздают протестующим маски.