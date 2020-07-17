Три калифорнийский церкви подали в суд на губернатора Калифорнии из-за запрета на пение в храмах

Истцы, как пишет американское интернет-издание The Hill, считают, что такая мера нарушает конституционные права церквей. Пение и молитвы являются неотъемлемой частью поклонения верующих, говорят их адвокаты. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ о запрете пения в храмах, синагогах и мечетях из-за роста инфицирования коронавирусом. По мнению властей, пение является одним из способов распространения вируса и может увеличить риск заражения даже при условии соблюдения социальной дистанции.

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