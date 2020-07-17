В России в конце августа может начать работу китайский сервис такси DiDi

Как пишет издание РБК, компания-владелец ресурса уже начинает искать через посредника водителей в Казани. Кроме того, по словам источников газеты, в сентябре-декабре интернет-агрегатор может заработать в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. Представитель DiDi сказал, что пока они тестируют свое приложение в России. Большую часть легального рынка такси сейчас занимает «Яндекс.Такси», вслед за ним идут «Везет», «Максим», Gett и «Ситимобил».
2020-07-17T23:04:26+03:00
2020-07-17T23:04:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 17 июля 2020
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