Французские власти начали расследование в отношении наследного принца эмирата Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна

Его подозревают в причастности к пыткам людей в Йемене, передает AFP. Предварительное расследование длилось с осени прошлого года. Эмират Абу-Даби вместе с Саудовской Аравией входит в военную коалицию, которая уже несколько лет ведет борьбу с повстанцами-хуситами в Йемене.
2020-07-17T23:04:05+03:00
2020-07-17T23:04:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 17 июля 2020
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