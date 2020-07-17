Французские власти начали расследование в отношении наследного принца эмирата Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна

Его подозревают в причастности к пыткам людей в Йемене, передает AFP. Предварительное расследование длилось с осени прошлого года. Эмират Абу-Даби вместе с Саудовской Аравией входит в военную коалицию, которая уже несколько лет ведет борьбу с повстанцами-хуситами в Йемене.