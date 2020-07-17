Московские следователи СК задержали замначальника отдела НИИ метрологической службы

Его подозревают в получении взятки от представителя иностранной компании. Следователи считают, что за 200 тысяч рублей подозреваемый согласился помочь в получении сертификатов на два прибора. Задержан также и представитель компании, которого подозревают в даче взятки.
2020-07-17T23:03:06+03:00
2020-07-17T23:03:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 17 июля 2020
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