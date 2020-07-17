Суд не допустил адвоката Полозова к защите лидера меджлиса крымских татар Чубарова

Верховный суд Крыма не допустил адвоката Николая Полозова к защите лидера меджлиса крымских татар (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова. Об этом Н.Полозов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На стадии уже судебного следствия действительно в ходе предварительного судебного заседания мной было заявлено ходатайство о допуске меня к защите, мной были предъявлены все необходимые полномочия, ордер адвоката, удостоверение. Суд поддержал мнение прокурора, который указал на то, что на стадии предварительного расследования следствием было вынесено постановление об отказе в допуске меня в качестве защитника Рефата Чубарова и постановление об отводе меня от участия в деле», — сказал он.

Н.Полозов подчеркнул, что формально суд ссылается на положение, по которому адвокат исключает свое участие в производстве по уголовному делу, когда он защищает более одного обвиняемого по делу и у этих обвиняемых есть конфликт интересов и разные позиции по делу.

«Основание надуманное. Ранее я действительно защищал Ахтема Чийгоза, которого также обвиняли в организации массовых беспорядках. Но противоречий в их позициях нет. Закон не запрещает одному адвокату защищать двух обвиняемых, если противоречий в их позициях нет», — отметил Н.Полозов.

Он планирует обжаловать отказ в Третьем апелляционном суде.