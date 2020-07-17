Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев извинился за высказывания в адрес московского «Спартака»

Об этом сказал заместитель председателя комитета Российского футбольного союза по этике Владимир Пильгуй. Ранее комитет оштрафовал Медведева на 200 тыс. рублей. 5 июля «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» и досрочно стал чемпионом России.