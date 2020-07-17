Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев извинился за высказывания в адрес московского «Спартака»

Об этом сказал заместитель председателя комитета Российского футбольного союза по этике Владимир Пильгуй. Ранее комитет оштрафовал Медведева на 200 тыс. рублей. 5 июля «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» и досрочно стал чемпионом России.
2020-07-17T22:33:16+03:00
2020-07-17T22:33:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 17 июля 2020
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