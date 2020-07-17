Интернет-издание «Открытые медиа» пишет, что нижегородский штаб Росгвардии купит зеленые настольные «лампы Сталина»

Их, по сведениям журналистов, будут использовать в качестве наград. Информацию о закупке обнаружили в документации конкурса на поставку ценных подарков на территорию части. Аукцион был объявлен частью 8 июля, начальная цена контракта на поставку ламп составляет более 2 млн рублей. «Открытые медиа» направили запрос в пресс-службу Приволжского округа Росгвардии. Ранее, как писало интернет-издание, структуры Росгвардии закупали для своих автомобилей наклейки «на Берлин» по программе госвооружений.
2020-07-17T22:32:41+03:00
2020-07-17T22:32:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 17 июля 2020
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