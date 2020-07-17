Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила белорусские власти в дискриминации женщин

В преддверии президентских выборов женщины из окружения оппозиционеров подвергаются политически мотивированным преследованиям и запугиваниям, говорят представители этой структуры. Кроме того, президент Александр Лукашенко, как считают правозащитники, за месяц до выборов выступил с заявлением сексистского характера. Он высказался против того, чтобы новым главой государства в Белоруссии была женщина.