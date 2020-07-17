Участники акций в поддержку губернатора Фургала хотят, чтобы их услышал президент – пресс-секретарь Фургала

Пресс-секретарь арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что участники акций в поддержку губернатора хотят, чтобы их услышал президент.

«Я думаю, что они таким образом пытаются докричаться до Москвы. Да, скорее всего [до президента Владимира Путина]. Они понимают, что нет смысла кричать на окна Белого дома (здание Правительства Хабаровского края – ЭМ)», — сказала она, отвечая на вопрос об адресате требований участников акций.

Сама Томченко признала, что опасается допросов в связи с митингами, которые не стихают с субботы. Из-за протестной активности людей, добавила Томченко, ей угрожали из краевой администрации. Ее также сочли организатором митингов те люди, которые курируют работу в регионах, добавила Томченко.