В пресс-службе Фургала заявили, что ни семья, ни штаб, ни партия не советовали ему адвоката Кожемякина

Пресс-секретарь арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что ни семья, ни штаб, ни партия не предлагали ему в качестве адвоката Бориса Кожемякина.

«Мы общались с семьей, общались с партией, с центральным аппаратом. Его никто не советовал, никто не звал, не приглашал», — сказала она.

Н.Томченко подчеркнула, что в настоящий момент подчиненные и родственники С.Фургала «работают над тем, чтобы у него была хорошая защита».

«Там четыре адвоката, по моей информации двух уже отстранил следователь, потому что они ранее занимались делом Мистрюкова, якобы там идет перехлест интересов. Осталось два адвоката, и почему именно Кожемякин выступает, кто его посоветовал и нанял? Он говорит, что с Сергеем Ивановичем еще не виделся сам, что не было свидания, но он делает заявления от его имени. Меня это настораживает», — добавила она.