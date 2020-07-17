Пресс-секретарь Фургала заявила, что опасается допросов в связи с митингами в поддержку губернатора

Пресс-секретарь арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что опасается допросов в связи с митингами в поддержку губернатора.

Н.Томченко отметила, что из-за протестной активности жителей Хабаровска ей угрожали из Правительства Хабаровского края. Ее также сочли организатором митингов в поддержку арестованного губернатора «определенные люди выше администрации края, которые курируют работу в регионах».

«Были встречи с определенными людьми, которые выше администрации края, которые, скажем так, курируют работу в регионах. И они тоже заявляли с полной уверенностью, что мы тут организаторы и зачинщики, ничего хорошего из этого не выйдет, и мы еще ответим за эту историю. Каким образом, как – можно только догадываться», — сказала она.

Н.Томченко подтвердила, что присутствовала на встрече с полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым в Хабаровске.

На вопрос корреспондента о том, чувствует ли она себя в безопасности с учетом состоявшихся переговоров с полпредом и представителями правительства края, Н.Томченко отрицательно. «Я прогнозирую, что, когда здесь все уляжется, их работа будет выполнена, начнутся различного рода допросы, опросы и, возможно, что-то мне за это будет. Я это понимаю», — отметила она.

Н.Томченко отказалась отвечать на вопрос, выдвигали ли ей на встрече с полпредом какие-либо условия или брали ли с нее обязательства.