Томас Бах заявил о том, что будет баллотироваться на пост Президента Международного олимпийского комитета

Бах обнародовал свое намерение в ходе сессии МОК. Впервые в истории оно проходило в видео-режиме. Предварительно он посоветовался с женой, которая одобрила этот шаг. После этого слово было за членами МОК. В ходе сессии, в его поддержку выступили более 20 коллег, в том числе украинец Сергей Бубка, который поблагодарил Баха за его решение и добавил, что это важно для всего олимпийского движения. В числе сильных качеств Баха Бубка помимо лидерских указал и его страсть. Олимпийский чемпион по фехтованию руководит МОК уже два срока. Его избрали в 2013 году. В заслугу ему ставят реформу заявочной кампании на право принять Олимпийские Игры, но во многом она была вынужденной, поскольку желающих принять Игры стало меньше. Кроме того, Бах способствовал гендерному равенству во вверенном движении, а также борьбе с допингом, но ограничения для российских спортсменов имеет и другой эффект – разделения олимпийского движения.



Выборы президента МОК пройдут в 2021 году.