Прокуратура проверяет власти Ростова-на-Дону после сильнейшего ливня, вызвавшего наводнения в некоторых частях города

За день, по оценкам метеорологов, выпало около половины месячной нормы осадков.

Около 60 придомовых территорий, 24 жилых дома и 6 соцобъектов, по данным МЧС, оказались наиболее подтоплены в результате дождя в Ростове-на-Дону. В городе выпало почти 30 мм осадков. Жители в соцсетях выкладывают фотографии и видео наводнения. Из них следует: некоторые улицы оказались настолько затоплены, что десятки машин почти полностью утопали в воде. Повредился мост через реку Темерник, подтоплены детские сады, отделения Пенсионного фонда и железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. А на заводе Ростсельмаш ливень повредил кровлю одного из цехов. В городе был создан оперативный штаб, на борьбу с последствиями стихии уже задействовали свыше 1,5 тысяч человек.

По прогнозам синоптиков, непогода в Ростове-на-Дону и в области будет сохраняться до конца субботы.