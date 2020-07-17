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21:32, 17 июля 2020

Мэр Москвы Сергей Собянин не ожидает, что все театры, кинотеатры и концертные залы в столице заработают 1 августа

В этот день планируется снять ограничения на их работу. Собянин напомнил, что театральный сезон начнется осенью. Кроме того, не у всех кинотеатров есть репертуарная линейка новых фильмов, передает агентство ТАСС. Столичная администрация разрешила открыть театры и кинотеатры с условием, что их залы будут заполняться только наполовину. Большим концертным залам на более чем 3 тыс. мест открываться пока нельзя.



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