Количество официально зарегистрированных безработных в России превысило 3 млн человек

Ситуация на рынке труда остается сложной, сказали в министерстве труда. За последний месяц количество официальных безработных выросло на полмиллиона. В то же время в ведомстве сказали, что темпы прироста безработицы снижаются. В министерстве напомнили, что для поддержания доходов граждан в период пандемии были приняты некоторые меры. В том числе дополнительные выплаты семьям с детьми.
2020-07-17T21:31:40+03:00
2020-07-17T21:31:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 17 июля 2020
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