Количество официально зарегистрированных безработных в России превысило 3 млн человек

Ситуация на рынке труда остается сложной, сказали в министерстве труда. За последний месяц количество официальных безработных выросло на полмиллиона. В то же время в ведомстве сказали, что темпы прироста безработицы снижаются. В министерстве напомнили, что для поддержания доходов граждан в период пандемии были приняты некоторые меры. В том числе дополнительные выплаты семьям с детьми.