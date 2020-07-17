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21:31, 17 июля 2020

Силовики изъяли оргтехнику во время обыска в офисе ФБК в Москве

Об этом рассказал адвокат директора фонда Ивана Жданова Владимир Воронин. Со Жданова и юриста организации Вячеслава Гимади следователи пытались взять подписку о неразглашении. Глава фонда не стал ее давать, сказал защитник агентству ТАСС. По словам Воронина, допрос основателя ФБК Алексея Навального сейчас завершен, но он не знает предъявили ли политику обвинение. Сам Навальный рассказал, что его допрашивают по делу о клевете на ветерана войны. Помимо обысков в фонде планируются обыски в квартире, где он живет сейчас и в той, где прописан. Поводом для уголовного преследования стала его критика в адрес героев агитационного ролика за поправки к Конституции.



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