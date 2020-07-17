Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура

Он стал известен после того, как весной, во время пандемии коронавируса, начал сбор пожертвований для Национальной службы здравоохранения. В обмен на это ветеран пообещал 100 раз обойти свой сад до своего столетия. В итоге Мур собрал более 30 миллионов фунтов стерлингов.