Федеральная служба по надзору в сфере образования отвергает претензии к заданиям на ЕГЭ по химии

В ведомстве сказали, что вопросы в этом году не выходят за рамки школьной программы. Там предложили обсуждать эту тему уже после того, как станут известны результаты. ЕГЭ по химии прошел накануне. После экзамена в интернете появились петиции, авторы которых призывали к отмене итогов экзаменов. По мнению родителей выпускников, задания были необоснованно сложными и не соответствовали тем пособиям, по которым готовились старшеклассники.