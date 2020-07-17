Федеральная служба по надзору в сфере образования отвергает претензии к заданиям на ЕГЭ по химии

В ведомстве сказали, что вопросы в этом году не выходят за рамки школьной программы. Там предложили обсуждать эту тему уже после того, как станут известны результаты. ЕГЭ по химии прошел накануне. После экзамена в интернете появились петиции, авторы которых призывали к отмене итогов экзаменов. По мнению родителей выпускников, задания были необоснованно сложными и не соответствовали тем пособиям, по которым готовились старшеклассники.
2020-07-17T21:03:43+03:00
2020-07-17T21:03:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 17 июля 2020
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