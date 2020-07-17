Росстат подсчитал, что реальные доходы россиян во втором квартале года упали на 8%

Такой негативной динамики они не показывали более 20 лет, с 1999 года. В целом за полугодие доходы россиян упали более чем на 3,5%. При этом, по новой оценке, падение доходов в первом квартале сменилось ростом. Минэкономразвития прогнозировало снижение реальных располагаемых доходов во втором квартале на 6%. По итогам года ведомство прогнозирует снижение реальных располагаемых доходов на 3,8%.
2020-07-17T21:02:50+03:00
2020-07-17T21:02:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2678125-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:02, 17 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хабаровск в учебниках истории — взгляд из будущего Никакого роста рейтинга президента как борца с преступностью во власти не произошло, а массовые протесты, за которыми с симпатией наблюдает вся страна, наоборот, случились. А ведь кто-то за немалую зарплату уговаривал Кремль, что все будет хорошо…