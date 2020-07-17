Росстат подсчитал, что реальные доходы россиян во втором квартале года упали на 8%

Такой негативной динамики они не показывали более 20 лет, с 1999 года. В целом за полугодие доходы россиян упали более чем на 3,5%. При этом, по новой оценке, падение доходов в первом квартале сменилось ростом. Минэкономразвития прогнозировало снижение реальных располагаемых доходов во втором квартале на 6%. По итогам года ведомство прогнозирует снижение реальных располагаемых доходов на 3,8%.