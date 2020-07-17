Под домашний арест помещен глава отдела московской полиции по борьбе с наркотиками в интернете

Он проходит по делу о мошенничестве на 1,5 млн рублей. Как рассказали представители следствия, полицейский руководитель за взятку обязался добиться прекращения проверки в отношении фирмы его знакомого бизнесмена. Однако таких полномочий у него не было. В СК говорят, что сам задержанный свою вину признал.
2020-07-17T21:02:00+03:00
2020-07-17T21:02:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 17 июля 2020
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