Прокуратура проводит проверку в отношении руководства Ростова-на-Дону из-за наводнения в городе

Из-за сильных дождей затопило улицы, рассказывали очевидцы. В МЧС сказали, что из зоны паводка эвакуировали около ста человек. Затопленной оказалась территория, на которой находятся около 60 придомовых территорий, 24 жилых дома и ряд детских садов, отделение Пенсионного фонда России, железнодорожный вокзал, а также центральная городская больница города Батайска, передает агентство ТАСС. Действие штормового предупреждения сохраняется на территории Ростовской области в течение следующих суток.