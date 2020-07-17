Прокуратура проводит проверку в отношении руководства Ростова-на-Дону из-за наводнения в городе

Из-за сильных дождей затопило улицы, рассказывали очевидцы. В МЧС сказали, что из зоны паводка эвакуировали около ста человек. Затопленной оказалась территория, на которой находятся около 60 придомовых территорий, 24 жилых дома и ряд детских садов, отделение Пенсионного фонда России, железнодорожный вокзал, а также центральная городская больница города Батайска, передает агентство ТАСС. Действие штормового предупреждения сохраняется на территории Ростовской области в течение следующих суток.
2020-07-17T21:01:00+03:00
2020-07-17T21:01:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 17 июля 2020
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