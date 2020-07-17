Журналиста «Медиазоны» Френкеля вызвали в МВД для составления протокола о неповиновении полиции

Журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля вызвали в МВД для составления протокола о неповиновении требованию полиции на избирательном участке (статья 19.3 КоАП), где 30 июня полицейский сломал ему руку. Об этом Д.Френкель сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Все, что я знаю, — это что меня вызвали телеграммой на вторник для составления трех протоколов, в том числе за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Это все, что мне известно на данный момент. Что за требования, в связи с чем составлены остальные протоколы, в частности о нарушении самоизоляции, мне неизвестно. Со мной никто не связывался. Мне уведомление в телеграмме наклеили на стену в подъезде», — сказал он.

Д.Френкель добавил, что пока не решил, пойдет ли в МВД лично или туда отправится его адвокат.

Как сообщает «Медиазона», на Д.Френкеля также хотят составить протоколы о вмешательстве в осуществление работы избиркома (статья 5.69 КоАП Петербурга) и нарушении «режима самоизоляции» (статья 20.6.1 КоАП).

30 июня журналист «Медиазоны» Давид Френкель приехал на УИК N 2191 в Санкт-Петербурге из-за сообщений о нарушениях во время всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. На него напали сотрудник полиции Денис Дмитриев и бывший глава Дворцового муниципального округа Дмитрий Абрамов, после чего полицейский сломал журналисту руку.