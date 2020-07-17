Власти Каталонии из-за коронавируса вводят ограничения в Барселоне и ее окрестностях

Новые ограничения будут действовать минимум две недели. Сюда входят ограничение количества посетителей в барах и ресторанах, а также закрытие ночных клубов, спортзалов и объектов культуры. Жителей каталонской столицы призвали по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Запрещено собираться группами более 10 человек. Ранее из-за роста заболеваний ужесточили меры власти Израиля.
2020-07-17T20:33:54+03:00
2020-07-17T20:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 17 июля 2020
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