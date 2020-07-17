Законопроект о санкциях против Турции за покупку российских комплексов ПВО, поступил в Конгресс США

Автор документа, конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер сказал, что Анкара проигнорировала предостережения со стороны членов НАТО, и разместила у себя российские системы С-400. Однако члены организации должны придерживаться принципов и обязательств, добавил конгрессмен. Санкции предполагают запрет на займы в финансовых учреждениях США, запреты на проведение банковских операций, операции с собственностью, находящейся в юрисдикции США, и проведение сделок с имуществом для тех, кто окажется в «черном списке».
2020-07-17T20:33:36+03:00
2020-07-17T20:33:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2678115-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:33, 17 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хабаровск в учебниках истории — взгляд из будущего Никакого роста рейтинга президента как борца с преступностью во власти не произошло, а массовые протесты, за которыми с симпатией наблюдает вся страна, наоборот, случились. А ведь кто-то за немалую зарплату уговаривал Кремль, что все будет хорошо…