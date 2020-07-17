Законопроект о санкциях против Турции за покупку российских комплексов ПВО, поступил в Конгресс США

Автор документа, конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер сказал, что Анкара проигнорировала предостережения со стороны членов НАТО, и разместила у себя российские системы С-400. Однако члены организации должны придерживаться принципов и обязательств, добавил конгрессмен. Санкции предполагают запрет на займы в финансовых учреждениях США, запреты на проведение банковских операций, операции с собственностью, находящейся в юрисдикции США, и проведение сделок с имуществом для тех, кто окажется в «черном списке».