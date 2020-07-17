До 300 кг мазута разлилось в Карелии из-за аварии на местной гидроэлектростанции

Топливо попало в воду Беломорско-Балтийского канала, передает агентство «Интерфакс», сотрудники МЧС приступили к установке специальных заграждений, чтобы задержать нефтепродукты. О причинах аварии на станции не сообщается.
2020-07-17T20:33:06+03:00
2020-07-17T20:33:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 17 июля 2020
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