Президентский Совет по правам человека просит Минюст уточнить правовой статус «массовых одиночных пикетов»

Президентский Совет по правам человека просит министерство юстиции уточнить правовой статус т.н. «массовых одиночных пикетов». В докладе СПЧ говорится, что власти и полиция Москвы допускают расширительное толкование закона о массовых мероприятиях. Так, участники пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара в конце мая задерживались полицией, трактовавшей одиночные пикеты как массовые мероприятия. Кроме того, СПЧ констатирует, что у значительной части юридического и правозащитного сообществ сохраняются сомнения в законности ряда ограничений конституционных прав и свобод граждан в период пандемии коронавируса, отмечается в докладе.
2020-07-17T20:32:44+03:00
2020-07-17T20:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 17 июля 2020
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