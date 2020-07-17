Росгидромет продлевает до понедельника предупреждение о паводках в Московской области

Из-за сильных дождей, по словам специалистов, поднялся уровень воды в верховьях Москвы-реки, речки Протва и ряда других. Осадки принес в столицу южный циклон. Власти Подмосковья предупреждают, что в 11 населенных пунктах на западе региона сохраняется угроза наводнения, пишет издание РБК. В подмосковной администрации сказали, что третий день в области не прекращаются сильные дожди. Власти запланировали сброс воды из Можайского водохранилища, чтобы предотвратить его переполнение. Коммунальщики тем временем отчитались о ликвидации последствий сильных дождей в Красногорске.
2020-07-17T20:06:35+03:00
2020-07-17T20:06:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:06, 17 июля 2020
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