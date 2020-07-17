Московские водители смогут через интернет подать заявление на обмен прав

Это касается тех, у кого срок действия документов истек с 1 февраля по 15 июля. В столичном управлении ГИБДД сказали агентству ТАСС, что направлять заявления можно на адреса электронной почты, которые размещены на региональной странице официального сайта Госавтоинспекции. Ранее власти решили, что водительские удостоверения, у которых к 15 июля истек срок действия, будут считаться действительными, обменять их можно до конца года.
2020-07-17T20:06:12+03:00
2020-07-17T20:06:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:06, 17 июля 2020
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