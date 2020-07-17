Бюджет Москвы в этом году, по словам мэра Сергея Собянина, может недополучить до 600 млрд рублей

Одной из причин глава города назвал пандемию коронавируса. Ранее Собянин оценивал выпадающие доходы столичного бюджета по итогам года в 500 млрд рублей, передает агентство ТАСС. Мэр столицы рассчитывает, что экономика города может восстановиться от последствий пандемии в течение полугода.
2020-07-17T20:05:54+03:00
2020-07-17T20:05:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 17 июля 2020
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