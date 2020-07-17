Российские власти отрицают причастность к вмешательству в выборы в какой-либо стране

В том числе в Великобритании в прошлом году, заверил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Такие упреки, по его мнению, негативно отразятся на двусторонних отношениях. Кроме того, сами обвинения он назвал лишь предположениями. Пресс-секретарь российского президента напомнил о различных обвинениях со стороны США в адрес России. На подтверждение было потрачено десятки миллионов долларов американских налогоплательщиков. Впоследствии, по словам Пескова, никаких подтверждений никто не получил.