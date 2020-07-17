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20:05, 17 июля 2020

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил России строить союзные отношения на равноправной основе

На встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным Лукашенко сказал, что у Минска и Москвы есть собственные списки условий для углубления интеграции. Союзы, которые строятся не на равноправной основе, не существуют долго, уверен белорусский лидер. Этим летом, как передает агентство «Интерфакс», возобновилось обсуждение темы подготовки проекта углубленной интеграции Белоруссии и России и соответствующих «дорожных карт».



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