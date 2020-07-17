Власти Приморского края называют провокацией сообщения об инструкции для СМИ по борьбе с акциями в поддержку Фургала

Власти Приморского края называют провокацией сообщения об инструкции для СМИ по борьбе с возможными выступлениями в поддержку хабаровского губернатора. Вице-губернатор Антон Волошко сказал изданию РБК, что сообщения об этом – ложь. О рассылке неких инструкций написало интернет-издание Baza. По его сведениям, краевая администрация якобы разослала «техническое задание» по освещению акций в поддержку арестованного хабаровского руководителя Сергея Фургала. В этом документе власти якобы потребовали от журналистов «тиражировать угрозу заражения» коронавирусом на митингах.
2020-07-17T20:04:51+03:00
2020-07-17T20:04:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 17 июля 2020
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