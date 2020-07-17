Центр «Э» проверит статью «Открытых медиа» на экстремизм после заявления главреда РИА ФАН

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД проверяют публикацию «Открытых медиа» от 4 марта, посвященную влиянию коронавируса на предстоящее голосование по поправкам в Конституцию. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош.

Она отметила, что сегодня днем представитель Центра «Э» пришел в редакцию с копией заявления. На публикацию пожаловался Евгений Зубарев – главный редактор «Федерального агентства новостей» (РИА ФАН), которое входит в медиагруппу «Патриот» бизнесмена Евгения Пригожина.

«Это был непродолжительный визит. Он переговорил с нашим сотрудником, попросил с ним связаться. Я перезвонила ему, и мы договорились, что в понедельник я приеду к нему в офис. Публикация совершенно безобидная, основанная на открытой аналитике фонда «Петербургская политика». Никаких причин считать эту публикацию вредоносной лично я не вижу», — сказала Ю.Ярош.