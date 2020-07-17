Пандемия коронавируса, как считают в СПЧ, ухудшила ситуацию с домашним насилием в России

Государственные организации, которые оказывали помощь жертвам домашнего насилия, фактически свернули работу, говорится в докладе совета. Сложная экономическая ситуация ставит людей в зависимость от тех членов семьи, у которых сохранился доход. Из-за этого пострадавшие от действий родственников могут не передумать обращаться в государственные органы. По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, количество обращений жертв домашнего насилия в апреле выросло в 2,5 раза.