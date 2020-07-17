ООН требуется более $10 млрд на борьбу с последствиями коронавируса в беднейших странах

Заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок считает, что такая сумма поможет более чем 60 странам. В то же время пока ООН удалось собрать чуть более1,5 млрд. долларов. Лоукок призвал богатые страны изменить свое отношение к просьбам о помощи более бедным государствам. По его подсчетам, в противном случае более 130 млн человек к концу года могут оказаться на пороге голода.
2020-07-17T19:34:25+03:00
2020-07-17T19:34:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 17 июля 2020
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