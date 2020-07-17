Обвинение запросило реальные сроки фигурантам дела о крушении самолета главы компании Total в аэропорту Внуково

Прокурор попросил приговорить диспетчеров Надежду Архипову, Александра Круглова, и руководителя полетов Внуковского центра управления Романа Дунаева к 5 годам и 10 месяцам, 6 годам и 6 годам и двум месяцам лишения свободы соответственно. Их обвиняют в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, которое привело к гибели нескольких человек. Катастрофа произошла в ночь на 21 октября 2014 года. Частный самолет, на котором находился глава компании Total Кристоф де Маржери, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и упал. Два других фигуранта дела были освобождены по амнистии к 70-летию Победы.