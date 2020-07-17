Память пассажиров и экипажа сбитого над Донбассом малазийского «Боинга» почтили сегодня в Нидерландах

Из-за коронавируса в траурной церемонии участвовали лишь четыре члена фонда «Авиакатастрофа MH17» и трубач, а все остальные желающие могли наблюдать за мероприятием онлайн, передает голландский телеканал NOS. В ходе церемонии вблизи аэропорта Схипхол, где установлен памятник жертвам трагедии, зачитали имена всех 298 погибших. Пассажирский самолет компании «Малазийские авиалинии» был сбит ровно 6 лет назад. Согласно выводам Совместной следственной группы, по лайнеру стреляли из установки «Бук», которую сепаратистам в Донбассе доставили из России. Москва с такой версией не согласна.