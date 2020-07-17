В Москве до конца года планируют установить мемориальную доску бывшему мэру Юрию Лужкову

Ее установят на доме, где он жил на 3-ей Тверской-Ямской улице. Как рассказали агентству «Москва» в департаменте культурного наследия, пока еще идет открытый конкурс на эскиз мемориальной доски. Юрий Лужков умер 10 декабря прошлого года на 84-м году жизни в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. В начале этого года президент Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Лужкова.
2020-07-17T19:05:28+03:00
2020-07-17T19:05:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 17 июля 2020
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