В Москве до конца года планируют установить мемориальную доску бывшему мэру Юрию Лужкову

Ее установят на доме, где он жил на 3-ей Тверской-Ямской улице. Как рассказали агентству «Москва» в департаменте культурного наследия, пока еще идет открытый конкурс на эскиз мемориальной доски. Юрий Лужков умер 10 декабря прошлого года на 84-м году жизни в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. В начале этого года президент Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Лужкова.