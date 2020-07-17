Глава Чечни настоятельно рекомендовал бюджетникам республики подписаться на телеканал «Грозный» в соцсетях

По его мнению, те, кто этого не сделал, являются «опасными людьми».

На страницах канала «Грозный» можно узнать всю информацию о ситуации в Чечне, сказал Рамзан Кадыров на одном из совещаний. Его слова приводит правозащитный центр «Мемориал», сделавший их перевод с чеченского. Речь шла формировании информационного фона в социальных сетях. Кадыров, к примеру, обратил внимание на попытки создать негативный фон, чтобы дестабилизировать обстановку в Чечне. В этом контексте чеченский лидер настаивал, что те госслужащие, которые не интересуются ситуацией на своей родине, в том числе, через репортажи программы телеканала «Грозный», не могут ими считаться. Более того, добавил чеченский лидер, они не могут быть в республике и «товарищами». В заключении Кадыров призвал дать отпор врагам, которые, по его утверждениям, пытаются очернять республику. Кого именно он имел в виду, не уточняется.

ТРК «Грозный» является главным республиканским каналом, которым управляют власти Чечни.