Тяжелая обстановка в связи с распространением коронавируса наблюдается почти в двух десятках штатов США

18 из них, как пишет интернет-издание The Daily Beast, находятся в т.н. «красной зоне». Власти должны вернуться там к более строгим ограничительным мерам, говорится в документе американской администрации, который, по сведениям журналистов, направлен членам в федеральном правительстве. На прошлой неделе в этих штатах зафиксировано более 100 новых случаев заболевания на 100 тыс. человек. В их числе Аризона, Калифорния, Флорида и Техас. По данным американского университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса — более 3, 5 млн.