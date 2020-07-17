Интернет-издание «Медиазона» пишет, что на его журналиста Давида Френкеля хотят составить протокол о неповиновении полицейскому. Речь идет об инциденте на избирательном участке, где сотрудник внутренних органов сломал Френкелю руку. Также, по данным «Медиазоны», на Френкеля планируют составить протоколы о вмешательстве в осуществление работы избиркома и нарушении «режима самоизоляции». Инцидент произошел во время голосования по поправкам к конституции. Френкель приехал на участок из-за сообщения о нарушениях. Там, по его словам, на него напали полицейский Денис Дмитриев и бывший глава Дворцового муниципального округа Дмитрий Абрамов.