Глава Чечни Рамзан Кадыров обязал бюджетников подписаться на телеканал «Грозный» в социальных сетях

Госслужащий, который не интересуется ситуацией на своей родине – это не работник, приводит слова Кадырова правозащитный центр «Мемориал». Тех, кто не подписался на телеканал «Грозный» в социальных сетях, чеченский руководитель назвал «опасными людьми», В репортаже телеканала о том совещании говорится, что Кадыров также обратил внимание на попытки создать негативный информационный фон вокруг Чечни, чтобы дестабилизировать обстановку в республике.
2020-07-17T18:31:46+03:00
2020-07-17T19:07:28+03:00
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18:31, 17 июля 2020
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