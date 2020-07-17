Глава Чечни Рамзан Кадыров обязал бюджетников подписаться на телеканал «Грозный» в социальных сетях

Госслужащий, который не интересуется ситуацией на своей родине – это не работник, приводит слова Кадырова правозащитный центр «Мемориал». Тех, кто не подписался на телеканал «Грозный» в социальных сетях, чеченский руководитель назвал «опасными людьми», В репортаже телеканала о том совещании говорится, что Кадыров также обратил внимание на попытки создать негативный информационный фон вокруг Чечни, чтобы дестабилизировать обстановку в республике.